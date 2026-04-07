Надежда Бабкина рассказала, как отмечает Пасху с семьей

Надежда Бабкина собирает детей и внуков за большим столом у себя дома на Пасху

Артистка призналась, что особенно любит православные праздники, а Пасху считает днем семьи. В этот день все родственники собираются у нее дома.

«Дети, внуки начинают сражаться на яйцах, кто кого победит. У кого крепче яйца, тот, как правило, и побеждает. Мы поем в этот день, чтим Христа и пробуем куличи. Это время, когда нужно радоваться от души и вспоминать о тех, кого с нами уже нет», — отметила Бабкина.

Певица добавила, что всегда отмечает Пасху с размахом. По ее словам, именно этот праздник остается самым любимым и объединяет всю семью за одним столом.

