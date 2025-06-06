Над Невой прозвучат Чайковский и Рубинштейн в честь дня рождения Пушкина

В Петербурге пройдут праздничные показы шоу «Поющие мосты» в честь 226-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина. Специальная программа запланирована на ночи с 6 на 7 и с 7 на 8 июня, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ночные часы 6 и 7 июня на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге состоится звуковое шоу «Поющие мосты», приуроченное к дню рождения Александра Пушкина. Традиционно перед разводкой моста будет исполнен Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра. В этот раз в программу добавлены сочинения Петра Чайковского — «Концерт для фортепиано с оркестром № 1» и июньская «Баркарола» из цикла «Времена года», а также романс Антона Рубинштейна «Ночь» на стихи Пушкина. Вокальную часть исполнит народный артист России Константин Плужников.

Проект «Поющие мосты» проводится с 2016 года и реализуется изданием «Петербургский дневник» при поддержке городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Программа включает симфонические произведения композиторов, связанных с Петербургом, и звучит в сопровождении лазерных и световых эффектов.

В 2025 году проект отмечает десятый сезон. Открытие прошло в рамках Петербургского международного Книжного салона в конце мая. Ожидается, что показы будут проходить до начала октября.

По данным организаторов, шоу посетили более 20 млн человек. В прошлом сезоне музыкальное оформление сопровождало 46 разводок моста, прозвучало свыше 500 минут музыки, включая произведения Мусоргского, Глинки, Шостаковича, Петрова и других композиторов. Проект входит в топ-25 событий по версии городского комитета по развитию туризма.