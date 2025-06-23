Начались гастроли театра «Русский балет» по городам Крыма и Краснодарского края

23 июня началось гастрольное турне Московского областного государственного академического театра «Русский балет» имени Вячеслава Гордеева по югу России: городам Севастополь, Ялта, Симферополь, Евпатория, Феодосия и Геленджик. К традиционному маршруту гастролей, обычно проходящему через крупные города Республики Крым, в этот раз добавилось выступление в Геленджике (Краснодарский край), где спектакль пройдет на сцене нового концертного зала «Геленджик Арена». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Гастроли посвящены присвоению постановлением губернатора Московской области А. Ю. Воробьева театру имени народного артиста СССР Вячеслава Гордеева — долгожданному и волнующему событию в жизни театрального коллектива.

Вячеслав Михайлович — создатель и бессменный руководитель театра «Русский балет», балетмейстер, педагог, прославленный танцовщик, восхищавший своим искусством миллионы зрителей по всему миру. Благодаря его таланту, самоотверженному труду и невероятной преданности балету и культуре в целом, в Московской области успешно работает свой, доступный для каждого жителя Подмосковья, театр балета академического статуса с первоклассной труппой, высокой исполнительской культурой и огромным классическим и современным репертуаром.

В 2026 году театру «Русский балет» имени В. Гордеева исполнится 45 лет.

Первое выступление в рамках гастрольного тура по городам юга России состоится 23 июня во Дворце культуры рыбаков г. Севастополя.

Артисты «Русского балета» выступят с одним из лучших спектаклей своего репертуара — прославленным балетом «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса. Постановка, осуществленная самим художественным руководителем «Русского балета» Вячеславом Гордеевым в 2018 году, пользуется неизменным успехом и собирает полные залы.

«Дон Кихот» — балет-праздник. Он соединяет изящную веселую музыку, сложнейшую хореографическую технику, красочные декорации, яркие костюмы. Он полон любви, юмора и веселья. Уверен, что зритель получит заряд позитивных эмоций, хорошее настроение, а артисты, демонстрируя свое виртуозное мастерство, смогут блеснуть во всей красе», — отметил Вячеслав Гордеев.

Сам маэстро долгие годы считался одним из лучших исполнителей партии Базиля в «Дон Кихоте», который шел на сцене Большого театра в постановке легендарного Юрия Григоровича.

По просьбе организаторов гастролей с учетом пожеланий зрителей Феодосии 27 июня в концертном зале «Звездный» состоится «Вечер одноактных балетов», на котором вниманию гостей будут представлены одноактный балет Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» и балетная сюита «Дон Кихот» — два классических шедевра балетного искусства.

В главных партиях на сцену выйдут ведущие солисты театра: заслуженный артист Московской области Мстислав Арефьев, лауреаты международных конкурсов Алена Таценко, Екатерина Макеева, ведущий солист Георгий Сорокин. Зрителей ждут дебютные выступления: партию Китри исполнит Гликерия Мурашкин, Ангела — лауреат международных конкурсов Алла Валиева, Ольга Казинова, партию молодого Дон Кихота — Александр Зубов, а партию Эспады — Алексей Рыбин.

Большую работу по подготовке артистов к гастролям проделала ведущий педагог-репетитор, заслуженная артистка России Светлана Устюжанинова.

Расписание выступлений:

23 июня — Севастополь, Дворец культуры рыбаков;

24 июня — Симферополь, музыкальный театр Республики Крым;

25 июня — Евпатория, театр имени А. С. Пушкина;

26 июня — Ялта, Ялтинский театр им. А. П. Чехова;

27 июня — Феодосия, КЗ «Звездный»;

28 июня — Геленджик, «Геленджик Арена».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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