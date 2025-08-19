На VK Star Market можно будет приобрести вещи популярных артистов и блогеров

В арт-квартале «Хлебозавод № 9», в «Котельной», 23 и 24 августа состоится благотворительный проект VK Star Market. Свыше 150 популярных блогеров, артистов, музыкантов и спортсменов передали свои личные вещи для продажи на мероприятии.

Полученные средства будут направлены в фонды «Второе дыхание», «Гордей» и приют для животных «Преданное сердце» при поддержке VK Добра и Charity Shop. За два прошедших года благодаря проекту было собрано 2,4 миллиона рублей в виде пожертвований.

Среди звезд, участвующих в благотворительном мероприятии, — Люся Чеботина, Артемий Лебедев, Nansi & Sidorov, Дима Масленников, ANNA ASTI, IOWA, Катя Адушкина, Валя Карнавал, Тимати, nkeeei, Настя Полетаева, Юлианна Караулова, Ани Лорак, Алина Астровская и Антон Лаврентьев, Леон Кемстач и другие известные личности. Многие из них и ранее поддерживали VK Star Market.

В ассортименте маркета будут представлены уникальные вещи с интересной историей. Например, певица Анна Плетнева передала эксклюзивное платье, декорированное стикерами, на которых оставили свои автографы звезды российского шоу-бизнеса, такие как Владимир Пресняков, Николай Басков и Виктория Дайнеко.

Татьяна Куртукова, известная благодаря своему хиту «Матушка», предоставила для благотворительной распродажи свой легендарный наряд из музыкального клипа, который набрал 26 миллионов просмотров.

Футболист Игорь Акинфеев передал капитанскую повязку с победного финала Кубка России, дополнив ее личным автографом.

Российская сборная по футболу также принимает участие в маркете — они предоставили в качестве лота игровую джерси с автографами тренерского штаба и игроков команды.

В рамках маркета запланированы также мастер-классы и паблик-токи с приглашенными фэшн-экспертами. Дизайнер Маша Цигаль и искусствовед, телеведущая Вика Чума в формате лекции обсудят способы «реанимации» старых вещей; историк моды Анатоль Вовк, руководитель PR-отдела EDEM Couture Михаил Хмелев и стилист, телеведущий Алексей Сухарев поговорят о стремлениях российских брендов к международному признанию; главный редактор Fashion Paper Александра Нечаева, сооснователь «Антиглянца» Юлия Пош и автор канала «Бедная богатая девочка» Екатерина Земская пригласят к обсуждению модной журналистики с точки зрения искусства и бизнеса.