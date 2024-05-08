На ВДНХ в День Победы выступит оперный певец Ильдар Абдразаков Культура сегодня в 15:53 Фото - © РИА Новости

У главной арки ВДНХ в День Победы 9 мая выступит российский оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром.

Концерт состоится 9 мая в 18:30. Среди композиций, которые исполнит известный певец — «Смуглянка», «Журавли» и «Катюша». Концерт проводится при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Вход на мероприятие бесплатный.