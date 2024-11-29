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29 ноября на ВДНХ состоялось праздничное открытие катка. Гости встретили начало зимнего сезона в особой атмосфере, сообщает пресс-служба выставки.

Посетили катка уже прокатились по гладкому льду, попробовали вкусные закуски и согревающие напитки. На мероприятии состоялась праздничная программа «Зимние узоры» под руководством российской фигуристки, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.

«Лица счастливых посетителей, и блеск праздничных огней говорят сами за себя», — отмечает пресс-служба ВДНХ в Telegram-канале.

Праздник ознаменовал начало зимнего сезона. Также на мероприятии прошел пресс-подход.

Ранее праздничное открытие катка на ВДНХ перенесли на 29 ноября из-за аномально теплой погоды. Работать в штатном режиме он начал с 26 ноября.