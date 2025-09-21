На Украине раскритиковали Лободу за видео из России и песню на русском

Украинская певица Светлана Лобода вызвала гнев жителей родной страны за песню на русском языке и использование видео из России для продвижения трека, сообщает SHOT .

На днях исполнительница опубликовала в своих соцсетях видео из Тобольска Тюменской области. В ролике мальчика и его мать выгнали из автобуса за агрессивное поведение, после чего ребенок просит родительницу вызвать такси.

Видео стало вирусным, Лобода решила использовать его для рекламной кампании своей новой песни. Однако украинцы пришли в бешенство из-за российского видео. Более того, певица выпустила песню на русском языке, что им также не понравилось.

Также Лободу обвинили в том, что она «хайпится» на видеоролике, где запечатлен больной ребенок. По словам жителей Тюменской области, мальчик из видео с особенностями в развитии и учится в коррекционной школе. Светлана попыталась исправить ситуацию. Она заявила, что не знала о болезни мальчика, а просто решила поддержать его.

Раньше Лобода активно гастролировала по России, но в 2022 году выступила против проведения спецоперации и уехала из страны. Теперь она позиционирует себя как исключительно украинская певица, однако артистка продолжает брать заказы на корпоративы от россиян за рубежом.

Ранее стало известно, что Лободе могут запретить въезд в Россию. В правоохранительных органах заявили, что для этого появились основания.