На Рождество в Москве проводят мастер-классы, спектакли и делают угощенья

На Рождество Москва преображается. 7 января жители города могут встретиться с друзьями и близкими, посетить театральные постановки, погрузиться в творчество и кулинарное искусство, сообщает пресс-служба цикла городских фестивалей «Московские сезоны».

7 января идет фестиваль «Путешествие в Рождество». В 2025 году он входит в «Зиму в Москве». Торжественные мероприятия будут проходить в разных частях столицы.

Площадки в центре Москвы

На Манежной площади проведут спектакли от специалистов театрального искусства. В 14:00 творческое объединение «Русская Традиция» покажет «Петрушку в стране советов».

В 18:00 уличный театр Happy People продемонстрирует постановку «Мастерская игрушек». В шале анимации «Теплые традиции», разместившимся между площадью Революции и Манежной площадью, с 15:00 будет «Волшебное предсказание». На нем сделают интерактивную забаву для рождественского стола.

На Тверской площади приготовят эксклюзивные блюда. Гостям подадут запеченную форель, блины с горгонзолой, мясо кролика, вкусные десерты.

Тем, кто любит кофе, сделают необычные напитки. Например, «Рафаэлло» с кокосом и «Новогоднее капучино» с сиропом со вкусом хвои.

Еще там продают авторские игрушки и сувениры из керамики, ваты, дерева, иных материалов. Их сделали вручную.

Площадки во всех округах Москвы

Во всех округах Москвы будут развлечения на Рождество. На специальной площадке на Митинской улице с 13:00 организуют мастер-класс «Винтажный стиль». Гости сделают необычные игрушки на елки, которые вдохновлены сказками СССР.

На улице Святоозерская в 16:00 пройдет мероприятие в мастерской Деда Мороза. Там гости смогут написать семейную картину. Для этого будет использоваться живописная техника пуантилизма. Рисунок нужно будет сделать по мотивам мультфильма «Умка».

В Кузьминках на площади Славы пройдут кулинарные мастер-классы в 14:00. Гостей мероприятия научат готовить «Салат Столичный».

На юго-западе Москвы, улице Профсоюзной, пройдет кулинарное мероприятие. В 15:00 приготовят ватрушки с творогом и ягодой. В 17:00 на Ореховом бульваре сделают московские плюшки с маком.

Театральные постановки

В сквере по улице Хачатуряна в 16:00 театр «Белый шар» выступит с постановкой «Мороз Иванович». На Коптевском бульваре театр «Созвездие добра» в 17:15 покажет «Снегурочку».

На улице Грекова в 17:15 театр «Сказочный домик» покажет «Путешествие Алисы С.». На улице Святоозерская в 16:00 театр «Драмы» продемонстрирует сказку «Волк и семеро козлят». В сквере у Гольяновского пруда в 17:15 театр «Усадьба сказок» покажет постановку «Верное средство».

Проект «Зима в Москве» — событие, которое включает в себя разные мероприятия в период до 28 февраля. Жители и гости города могут попить чай, покататься на коньках и тюбингах, а также подарить презенты.

Зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Мероприятия проводятся на 35 фестивальных площадках.