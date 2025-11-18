На прощание с блогершей Ириной Небогой готовятся прийти около 22 тысяч человек

Ожидается, что около 22 тысяч человек посетят церемонию прощания с блогершей Ириной Небогой, скончавшейся после продолжительной борьбы с раком, сообщает «Царьград» .

Ирина Небога вела онлайн-дневник, где делилась своим опытом борьбы с онкологическим заболеванием — саркомой Юинга. За восемь лет борьбы с болезнью Небоге дважды удавалось достичь ремиссии. Однако недуг возвращался вновь.

Не так давно в Telegram-канале блогерши было опубликовано прощальное послание. 15 ноября стало известно о ее кончине.

17 ноября в ее канале было проведено голосование относительно похорон. По итогам опроса, желание почтить память Ирины Небоги на траурной церемонии в Москве выразили приблизительно 22 тысячи человек. Информация о времени и месте проведения будет объявлена позднее.

