На площадках проекта «Кинопарк» в Подмосковье состоится свыше 140 показов

На территории региона продолжает работу проект «Кинопарк», стартовавший в 2016 году в рамках проведения Года российского кино, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «Кинопарк» — это бесплатные показы фильмов для зрителей на больших экранах, которые проходят под открытым небом в парках и на других открытых площадках Подмосковья. Целью проекта является создание доступных общественных точек для полезного культурного досуга жителей и гостей региона, а также популяризация отечественного кинематографа.

Репертуар преимущественно состоит из современных российских художественных и анимационных фильмов, а также классики советского кинематографа. Основное место занимают киноленты для семейного и детского просмотра. В этом году в списке фильмов для проката такие как «Баба Яга спасает мир», «Летучий корабль», «Онегин», «Пушистые спасатели. Новая команда» и другие. Сеансы начинаются в 21:30.

В августе на территории Подмосковья традиционно пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», в рамках которой в летних кинотеатрах будут показаны новейшие российские фильмы: «Воздух», (режиссер Алексей Герман мл., 2023), «Сто лет тому вперед» (режиссер Александр Андрющенко, 2024), «По щучьему велению» (режиссер Александр Войтинский, 2023). Организаторы акции «Ночь кино» — министерство культуры Российской Федерации, фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

В сезоне 2024 года на площадках проекта пройдет более 140 кинопоказов. Всего в Московской области задействованы 46 площадок в 35 населенных пунктах 25 городских округов.

Проект «Кинопарк» проходит при поддержке правительства Московской области и министерства культуры и туризма региона.

Информационный партнер проекта «Кинопарк» Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.