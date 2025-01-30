На первый концерт Седоковой после смерти Тиммы не продали ни одного билета

Певица и бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова планирует впервые выступить перед поклонниками на концерте в Алма-Ате. Однако на мероприятие, которое состоится в День святого Валентина, пока не продали ни одного билета, сообщает SHOT .

До выступления в клубе осталось всего две недели, но все столики до сих пор свободны. Программа рассчитана на 45 минут, при этом бронь стола стоит 150 тыс. тенге — примерно 28 тыс. рублей. В цену входит депозит за бар и еду.

Организаторов удивило, что мероприятие не вызвало совсем никакого интереса. Некоторые пары объясняют, что Седокова пережила трагедию, а людям хочется провести романтический вечер в «здоровой атмосфере».

После смерти бывшего мужа певицы, баскетболиста Яниса Тиммы прошло почти два месяца. Поклонники и близкие спортсмена негодуют, что артистка занимается концертной деятельностью после трагедии. Некоторые пытаются сорвать ее выступления.

Седокова до сих пор находится в эпицентре скандала, связанного с ее бывшим мужем: в декабре он, предположительно, покончил с собой. Исполнительница постепенно начинает возвращаться к концертной деятельности и другой работе.