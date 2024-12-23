На обложке «Сноба»: главред журнала взял интервью у Тихона Жизневского

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Звезда сериала «Преступление и наказание» появился на обложке 108 номера «Сноба»

Звезда сериала «Преступление и наказание» и фильма «Майора Гром» Тихон Жизневский появился на обложке 108 номера журнала и дал интервью главному редактора издания Никите Павлюку-Палюченко, сообщает «Сноб».

Фото на обложке — часть большой фотосессии, сделанной Александром Калининым в Санкт-Петербурге.

«Один из героев романа Достоевского называет Петербург „городом полусумасшедших“. В нашем проекте пространство вокруг героя становится действующим лицом и сводит его с ума, порождая воображаемых (или все-таки нет?) соседей», — сказала арт-директор «Сноба» Дарья Орлова.

В интервью Жизневский поделился своим отношением к Петербургу и рассказал о работе в «Преступлении и наказании» и своем герое — Разумихине.

Действие новой экранизации великого романа Федора Достоевского перенесено в наше время, среди персонажей — дьявол, искушающий главных героев.