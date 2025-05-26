На набережной в Красногорске дали старт программе «Летний вечер у реки»

С началом теплого сезона в Красногорске возобновилась любимая жителями и гостями округа программа «Летний вечер у реки». На набережной Москвы-реки, в мкр. Павшинская пойма вновь зазвучала музыка, амфитеатр наполнился творчеством. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

24 мая зрителей радовали своими выступлениями артисты муниципалитета, мастера художественного объединения «Лик» представили свои поделки, для юных гостей мероприятия проводились мастер-классы.

«Летний вечер у реки» открылся триумфальным шествием вдоль живописной набережной с участием профессиональных артистов и творческих коллективов городского округа Красногорск. Зрители насладились номерами актеров театра «МДМ», студии «Флэш Дэнс», воспитанников школы им. А. А. Наседкина и музыкальной школы «Мелодия», хора «Жар-птица», ансамбля «Забава», студии «Элегия» и театра песни «Модемуз». На выставке, которая традиционно сопровождает концертную программу, художники из объединения «Лик» представили жителям и гостям округа свои талантливые работы.

Ансамбль народной музыки «Забава» — активный участник программ «Летний вечер у реки». В этом сезоне он вновь будет радовать зрителей своими яркими выступлениями.

«Репертуар, конечно, будет и веселый, и радостный, и оптимистичный, но не обойдется без военных песен, потому что в нашем сердце еще жива радость от такого великого праздника, который мы все переживали — 80-летие нашей Великой Победы», — сказала почетный работник образования города Москвы, руководитель коллектива Ирина Прокофьева.

Лето на набережной Павшинской поймы началось ярко, громко и по-настоящему душевно. Гости мероприятия получили заряд позитивных эмоций и незабываемых впечатлений.

«Мы уже несколько лет по вечерам ходим на эти мероприятия летом и очень их любим. У меня есть друзья из Москвы, которые приезжают сюда и говорят, что у нас круче, чем в Москве. И мне действительно кажется, что у района есть душа, которая проявляется в таких событиях», — рассказала жительница Красногорска Наталья Краюхина.

На открытии мероприятия начальник управления культуры, туризма и молодежной политики городского округа Красногорск Галина Ковалева отметила, что такие программы будут проводиться на многих парковых территориях.

Встречи с артистами в рамках программы «Летний вечер у реки» проходят на набережной Павшинской поймы по поручению Главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова с 2023 года. Новый сезон приготовил красногорцам и гостям округа большое количество приятных сюрпризов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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