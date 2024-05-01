На фестивале «Пасхальный дар» гостям подготовили гастрономическую программу

На фестивале «Пасхальный дар», который проводят с 28 апреля по 5 мая на 28 площадках по всему городу, гостям представят гастрономическую программу. На каждой площадке посетителей угостят постными блюдами, мясными деликатесами для разговения и куличами по классическим и оригинальным авторским рецептам, сообщает пресс-служба фестиваля.

На Тверской площади гости смогут попробовать спринг-роллы с овощами, хрустящие баклажаны с томатами. На десерт для посетителей подготовили ананасы и яблоки в карамели. На площадке на Городецкой улице будут представлены постные пирожки с капустой и картофелем.

Свое меню подготовили и на площадке в Куркине. Здесь можно будет отведать горячую кукурузу в початках. Гости площадки на Бульваре Дмитрия Донского попробуют ароматные пончики в сладкой посыпке.

В некоторые дни правила поста позволяют есть рыбные блюда. На Площади Революции и на Цветном бульваре будут представлены креветки на гриле.

Разговляться москвичи смогут копчено-запеченными деликатесами, приготовленными на смокер-гриле, курниками и мясными блюдами с разнообразными гарнирами.

На Тверской площади гостей угостят шашлыком из кролика с лаймовым соусом, куриными крылышками с подливкой барбекю, индейкой с начинкой из овощей. На Коптевском бульваре повара приготовят говяжьи и свиные ребрышки с гарниром, сочными брискетами и пастрами из смокера (устройство, которое сочетает в себе гриль и коптильню). Также посетители попробуют грудку индейки, утиную и куриную грудки.

Всю неделю на площадках фестиваля гости смогут купить сладкие угощения для праздничного стола и куличи на любой вкус. Повара представят Тамбовские куличи, куличи от Даниловского монастыря и Пушкинского хлебозавода, оригинальную выпечку в форме агнца с цедрой внутри и сладкой посыпкой снаружи, куличи с ароматной лавандой, лимоном и многое другое.

Еще из сладостей будут представлены пряники и пасхальные пирожные «Канеле» родом из Франции. Гости любят их ванильный аромат и хрустящую карамелизированную корочку.