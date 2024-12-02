На Московской неделе интерьера и дизайна рассказали о создании пространства

Управляющий директор DABS Design & Build Services, член ASCE (Американского общества инженеров-строителей), участник Salone del Mobile Milano Хассан Фикри на V Московской неделе интерьера и дизайна рассказал, как создать идеальное пространство и учесть все пожелания клиента.

По мнению специалиста, удачное пространство должно вызывать у людей приятные эмоции. Для достижения этого эффекта важно придерживаться определенных принципов.

«Мы, дизайнеры, выполняем роль психологов. Мы должны за короткое время получить от клиентов понимание, что им нужно, а затем улучшить их пространство. Тем самым специалисты подталкивают людей к более комфортной жизни», — отметил участник сессии «А нужен ли дизайнер?».

Следующим ключевым аспектом для любого специалиста в области дизайна является определение единого стиля пространства. В противном случае клиенты будут ощущать себя неуютно в интерьере, где объединены разные дизайнерские подходы.

Третий важный момент, по словам эксперта, — это влияние цветовой гаммы. На сегодняшний день цвета воспринимаются как один из самых эффективных средств для создания гармоничного пространства. Множество научных исследований подтверждают, что различные оттенки могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на эмоциональное состояние человека, пояснил Хассан Фикри.

Также он добавил, что нельзя забывать о практической функции дизайна. Порой помещения оказываются перегруженными мебелью, что может вызывать дискомфорт у жильцов. Поэтому дизайнер должен обеспечить каждому предмету интерьера его собственное место.

В этом сезоне V Московская неделя интерьера и дизайна проходит на ВДНХ в павильонах № 55 и № 57 с 29 ноября по 2 декабря. В мероприятии принимают участие как российские, так и зарубежные производители мебели, текстиля и декора. Участники выставки могут посетить более 50 мастер-классов, которые демонстрируют способы оформления помещения и росписи предметов интерьера. Также запланированы экскурсии, консультации и иммерсивные шоу.