На Книжном салоне можно бесплатно получить раскраски по мотивам сказок Пушкина
Посетители Книжного салона на Дворцовой площади могут бесплатно получить раскраски по мотивам сказок Александра Пушкина. Они представлены на игровой площадке «Литературной почты» ежедневно с 14:00 до 17:00, сообщает газета «Петербургский дневник».
Над созданием контурных картинок для раскрашивания работали ребята из детской художественной школы № 2 и городской детской художественной школы имени Антонова.
По словам замдиректора учебной работе Веры Антипиной, воспитанники школы им. Антонова придерживались технологии линейного рисунка.
«Цель такого подхода в живописи — подчеркнуть основную массу и объем, а не мелкие детали», — пояснила она.
В Год семьи на «Литературной почте» «Петербургского дневника» решили провести тематические дни: 17 мая — День семейного творчества, 18 мая — День семейного туризма и 19 мая — День семейного здоровья.