На Книжном салоне можно бесплатно получить раскраски по мотивам сказок Пушкина

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На Книжном салоне презентуют раскраски к 225-летию Александра Пушкина

Посетители Книжного салона на Дворцовой площади могут бесплатно получить раскраски по мотивам сказок Александра Пушкина. Они представлены на игровой площадке «Литературной почты» ежедневно с 14:00 до 17:00, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Над созданием контурных картинок для раскрашивания работали ребята из детской художественной школы № 2 и городской детской художественной школы имени Антонова.

По словам замдиректора учебной работе Веры Антипиной, воспитанники школы им. Антонова придерживались технологии линейного рисунка.

«Цель такого подхода в живописи — подчеркнуть основную массу и объем, а не мелкие детали», — пояснила она.

В Год семьи на «Литературной почте» «Петербургского дневника» решили провести тематические дни: 17 мая — День семейного творчества, 18 мая — День семейного туризма и 19 мая — День семейного здоровья.