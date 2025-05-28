На Кевина Костнера подали в суд за сцену с изнасилованием в фильме «Горизонты»

По информации издания The Hollywood Reporter, на актера Кевина Костнера подала в суд каскадерша из США Девин Ла Белла. Она обвиняет знаменитость в съемке незапланированной интимной сцены, сообщает РИА Новости .

Речь идет о картине «Горизонты: Часть 2», где Костнер выступал режиссером. Без согласия и предварительного уведомления он организовал сцену с изнасилованием, в которой приняла участие каскадерша.

Ла Белла рассказала, что эта сцена снималась на открытой площадке. При этом на ней не присутствовал координатор по интимным сценам. По словам истца, после этой сцены ее карьера разрушилась.

Костнер все обвинения отрицает. Он заявил, что на площадке была всего лишь репетиция, запись не велась. Более того, сама каскадерша вызвалась участвовать в съемке.

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