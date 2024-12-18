На фестивале современного искусства в Подмосковье можно посетить 2 локации

Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске проходит до 12 января 2025 года. На нем доступны 2 локации: арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Цехъ» — это новое арт-пространство фестиваля, его центральная точка. По задумке организаторов оно должно стать символом перезагрузки Зарайска. Здесь развернута площадка для интерактивных инсталляций, выставочных проектов, объединяющих традиции, VR-реальности и диджитал-искусство, для культурно-просветительских программ от спикеров фестиваля. Также в этом пространстве открыто кафе, где можно будет попробовать гастрономические бренды Подмосковья.

В еще одной локации фестиваля — доме писателя, революционера-народника, поэта и журналиста Григория Мачтета — работает выставка, организованная ASKERI GALLERY, в экспозиции которой — 250 работ 50-ти художников. Среди них есть ведущие мастера с международной репутацией, а также молодые авторы с большим потенциалом. Посетителей также ждут мастер-классы и лекции от авторов-участников. Здесь также будет работать библиотека от партнеров и точка для буккроссинга.

Дом Мачтета стал наиболее популярным местом первого фестиваля современного искусства «Между прошлым и будущим», который прошел в Зарайске год назад. Тогда эту локацию посетило более 5 тыс. человек.

На фестивале работает обширная творческая и просветительская программа. Гостей ждут мастер-классы от художников, лекции от организаторов и приглашенных спикеров, среди которых авторитетные искусствоведы и специалисты по искусству, публичные обсуждения тем, связанных с искусством и культурой, и многое другое.

Подробную информацию о мероприятиях и локациях фестиваля смотрите на сайте «Перезагрузки. 2.0».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.