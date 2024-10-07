В Жуковском на базе школы № 10 открыли творческое пространство для юных артистов

Благодаря инициативе НФПП по созданию и совершенствованию материально-технической базы школьных театров в школе № 10, которую открыли в сентябре текущего года, появилась современная сцена с профессиональным световым, звуковым и видеооборудованием. Также фонд передал школьникам костюмы и декорации для постановок. Кроме того, на оснащение театра было выделено 6,2 млн рублей из регионального бюджета. В дальнейшем фонд планирует реализовать подобные проекты и в других российских школах.

«Однажды Никита Сергеевич обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства, но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено — огромное количество школьных театров. Они готовы состязаться и реализовывать свои самые смелые идеи, — отметил Андрей Воробьев, — Я хочу поблагодарить человека, который олицетворяет творческие театры. Здесь, в Жуковском, это Елена Владимировна Жихарева. Мы с Никитой Сергеевичем как раз говорили о том, что всю свою жизнь вы посвятили детям, творчеству и спектаклям. В вашем лице низкий поклон всем, кто этим занимается»

«С особым трепетом всегда поднимаешься на школьную сцену, потому что она первая в нашей жизни, воспоминание о первых наших публичных выступлениях, которое остается с нами на всю жизнь: какую роль дали, кто с тобой играл. И конечно, мы помним наших педагогов, которые волновались больше нас и даже больше наших родителей. Очень важно, что сегодня у вас и ребят есть возможность творить с современным световым оборудованием и звуком», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.