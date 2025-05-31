На 85-м году жизни скончался композитор «Симпсонов» Клаузен

В возрасте 84 лет ушел из жизни композитор Альф Клаузен, создававший музыкальное сопровождение для культовых мультсериалов «Симпсоны» и «Альф». По данным СМИ, он скончался в собственном доме, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Hollywood Reporter.

В последние годы Клаузен проживал в своем доме, расположенном в районе Valley Village в Лос-Анджелесе. Его жизнь оборвалась на 85-м году, известно об этом стало 31 мая.

Клаузен, получивший две престижные награды «Эмми» в 1997 и 1998 годах, почти 30 лет посвятил работе над музыкальным оформлением знаменитого мультсериала «Симпсоны» — с 1990 до 2017 года. Также он известен по работе над мультсериалом «Альф».

Точная причина смерти пока не сообщается. Известно, что в 2016 году у композитора диагностировали тяжелое неврологическое заболевание — надъядерный паралич, с которым он боролся последние годы жизни.