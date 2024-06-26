Музыкальный вечер «Артисты в городе» состоится в Люберцах 27 июня

В четверг в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье» и проекта «Артисты в городе», в Центральном парке Люберец пройдет концерт с участием лауреата всероссийских и международных конкурсов Валерия Калинина (балалайка соло), Натальи Бессоновой (фортепиано) и Александра Зимакова (баян), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каждый четверг на площади у фонтана в Центральном парке Люберец в рамках творческого проекта „Артисты в городе“ проходят концерты классической, народной, эстрадной музыки, со своими номерами выступают хореографические коллективы. Для артистов такие концерты — это уникальная возможность презентовать свое творчество и расширить аудиторию, а у слушателей — насладиться искусством на природе», — рассказала Заслуженная артистка Подмосковья, директор ДМШ № 2 Люберец, куратор проекта Татьяна Матвеева.

Она также добавила, что по пятницам для люберчан в Центральном парке проходят «Джазовые вечера». Начало концертов в 18:00.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.