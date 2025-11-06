Музыкальный критик раскрыл секрет популярности Вани Дмитриенко

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, почему певец и автор песен Ваня Дмитриенко быстро стал популярным. Он отметил, что артиста ждет большое будущее, сообщает «ФедералПресс» .

Дмитриенко с лета 2025 года активно занимает ведущие позиции в музыкальных чартах и становится все более заметным в социальных сетях. Бабичев объяснил, что успех молодого исполнителя связан с его талантом, трудолюбием и умением предлагать свежие идеи.

«Так часто бывает: когда артист начинает карьеру, он тратит много времени, чтобы завоевать внимание слушателей. Если группа талантлива и если работать, то популярность обязательно придет», — пояснил Бабичев.

Эксперт отметил, что Дмитриенко начинал с лирических песен, но быстро показал себя как креативный и целеустремленный артист. По словам Бабичева, новый этап в творчестве Дмитриенко связан с более сложными аранжировками, использованием живых инструментов и глубокими темами песен. Артист стал интересен не только молодежи, но и более взрослой аудитории.

«Сейчас мы видим Ваню в другом образе. Это уже не Ваня, который стал популярен в 16 лет, это совсем иной этап в творчестве Дмитриенко. Более роковый, ближе к тяжелому. Это другие аранжировки, это исключительно живые инструменты, это темы более осмысленные», — отметил музыкальный критик.

Бабичев выразил уверенность, что Дмитриенко продолжит развиваться и расширять свою аудиторию. Эксперт подчеркнул, что артист готов к экспериментам и способен создавать интересные проекты совместно с известными исполнителями.

Ранее стало известно, что Ваня Дмитриенко принял участие в мюзикле «Алиса в Стране Чудес» красноярского режиссера Юрия Хмельницкого.

