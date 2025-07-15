Музыкальный благофестиваль пройдет в усадьбе Раменского округа 19 июля

19 июля в Раменском муниципальном округе пройдет IV благотворительный музыкальный фестиваль. Мероприятие с бесплатным входом развернется на 4 площадках в усадьбе Быково. Организаторы ожидают более 20 разножанровых выступлений, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году организаторы решили отказаться от продажи билетов, чтобы максимальное число гостей смогло насладиться живой музыкой. При этом желающие по-прежнему смогут поддержать фестиваль и волонтерский проект SAVEBYKOVO добровольными пожертвованиями.

Гостей ждут сразу четыре музыкальные площадки с более чем 20 выступлениями без повторов. Программа объединит самые разные жанры — от исторических танцев до джаза и блюза, от русских романсов до современного инди-рока.

Среди участников — джазовый дуэт Kind of Jazz, саксофонист Кирилл Грустнев, гитаристка Елена Богданова, виртуоз на саксофоне Валерий Кондаков, музыканты Мария Кожарина и Ирина Мордакина с барочной музыкой, группы «Колыбель для Кошки», «Мальчики тоже Плачут» и «Проекция Носорога». Также запланированы мастер-классы по историческим танцам, игре на варгане и колокольному звону.

Кроме концертов, гостей ждут прогулки с гидами по усадебному парку, мастер-классы для детей и взрослых, а также волонтерское кафе. Фестиваль продлится с 13:00 до 18:00.

Возрастные ограничения 6+.

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