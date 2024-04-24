Музыкально-поэтический концерт по творчеству Кобзона пройдет в Наро-Фоминске

24 апреля в ЦДК «Звезда» Наро-Фоминского округа состоится музыкально-поэтический концерт по творчеству народного артиста России и СССР Иосифа Кобзона, сообщается на сайте администрации горокруга.

В концерте «Одна у человека мама — и Родина одна» прозвучат песни из репертуара выдающегося артиста Иосифа Кобзона: произведения о детстве, любви, Родине, маме, солдатах Победы.

Мероприятие состоится 24 апреля в 14:00. Вход свободный.

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