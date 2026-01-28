Музей-заповедник «Усадьба Мураново» проведет тематические выходные в Пушкинском округе

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» в Пушкинском городском округе подготовил насыщенную культурную программу на 31 января и 1 февраля для гостей всех возрастов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выходные 31 января и 1 февраля в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» пройдут выставки, экскурсии, интерактивные программы, квесты и мастер-классы для посетителей разных возрастных категорий.

В выставочном зале открыта экспозиция «Балет и зритель. Афиша танцует историю», по которой 31 января в 15:00 состоится кураторская экскурсия. В этот же день художник-оформитель Ольга Иванина проведет лекцию «Мураново. 3D экспедиция», где расскажет о планировке усадьбы, а участники смогут собрать её миниатюрную модель из 3D-домиков.

Гостей ждет театрализованная программа «Тютчев. Диалоги о любви», посвященная теме любви в жизни и творчестве поэта. На мастер-классе от мастерской just_a_needle участники создадут игрушечную конфету из ваты, которую можно будет забрать с собой.

По предварительной записи по телефону +7 (985) 317-38-98 доступны экскурсии по главному усадебному дому, кухне и буфетной. Также открыта экспозиция «Лики усадебной эпохи: от Боратынского до Тютчева» художницы Екатерины Поповой-Гамаюн, где представлены 100 портретов на садовых лопатах.

Для желающих организован усадебный квест № 17, где можно узнать интересные факты о Мураново и его известных жителях. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея. Программа рассчитана на аудиторию 0+, 6+, 12+ и 16+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.