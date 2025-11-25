Музей-заповедник «Мураново» приглашает сделать елочную игрушку своими руками

До 18 января 2026 в художественном пространстве Ледника музея-заповедника «Усадьба „Мураново“ проходит серия мастер-классов от Друзей музея „Мурановские елочные игрушки, коллекция 2025/2026 — „Ночь под Рождество“. В этом году коллекция елочных игрушек, посвящена рассказам внучки поэта Екатерины Ивановны Тютчевой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

29, 30 ноября и 4 января 2026 г. состоятся мастер-классы «Животные в технике Тиффани» под руководством художников по стеклу Светланы Демидовой и Натальи Мардарь. Участники будут создавать елочные игрушки в виде удивительных животных в технике Тиффани с применением цветного стекла, различных бисерных украшений и фольги. Процесс увлечет детей и взрослых, раскроет творческие способности и фантазию.

7 и 8 декабря продут мастер-классы «Мурановский ослик», на которых мастер декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Светлана Болталина предлагает создать Ослика. В мурановском парке, в середине липовой аллеи, стоит маленький домик, где ранее дети учились ухаживать за животными. В правой пристройке этого домика когда-то жил всеобщий любимец — ослик Анка. Участники распишут игрушку из дерева акриловыми красками и украсят его ожерельем в виде морковки.

13, 14 декабря и 17, 18 января 2026 г. художник кукол Ирина Гаврилова из Ашукина приглашает всех желающих создать текстильную елочную игрушку в виде рыжего Лисенка.

14 декабря и 4 января 2026 г. Елена Салтыкова приглашает взрослых и детей расписать новогодние пряники. На этом творческом занятии раскроют некоторые секреты создания расписного пряника и научат работать с глазурью.

20, 21 декабря и 10 января 2026 г. творческая мастерская из Ивантеевки ElenaMaster предлагает создать новогоднюю гирлянду в технике декупаж. Участники мастер-класса из 3 или 5 деревянных флажков с персонажами из разных эпох и времен создадут гирлянду, покроют шелковистым лаком и украсят деревянными бусинами.

28, 29 декабря и 8 января 2026 Монтессори-столяр Михаил Хеймер проведет мастер-класс по созданию елочной игрушки из дерева в стиле дрифтвуд: каждый участник раскрасит деревянного Мишку в нарядный новогодний костюм. Заготовки из дерева отшлифованы на станке и подготовлена для раскрашивания так, чтобы краски не растекались.

7 января в музее Усадьба «Мураново» пройдет мастер-класс от мастерской just_a_needle, на котором создадут елочную игрушку Овечку из ваты. Участников научат моделировать форму, наращивать с помощью ваты объем, моделировать с помощью ваты и клейстера отдельные элементы. Новогоднюю игрушку распишут красками и украсят глиттером.

9 января художник кукол Татьяна Реминна приглашает создать символ года в технике текстильной игрушки — Лошадку игривую.

Для участия в мастер-классах рекомендуется предварительная запись по телефону: +7(985)3173898.

Подробная информация на сайте музея «Усадьба „Мураново“.

