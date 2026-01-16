Музей-заповедник «Горки Ленинские» проведет программу ко Дню памяти Ленина в Подмосковье

С 21 по 25 января в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет серия экскурсий, выставок и лекций, посвященных Дню памяти В.И. Ленина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей-заповедник «Горки Ленинские» подготовил специальную программу ко Дню памяти В.И. Ленина, которая пройдет с 21 по 25 января. В рамках мероприятий состоится открытие выставки, четыре новые тематические экскурсии, музейная программа и бесплатная лекция.

На экскурсии «Только Ленин» посетители узнают о жизни Владимира Ленина в усадьбе Горки, где он провел последние годы и написал более 900 работ. Гости посетят Северный флигель и Большой дом, а также познакомятся с малоизвестными фактами о семье Ульяновых.

Впервые авторскую экскурсию «Последний ленинский музей Страны Советов» проведет ученый секретарь музея Борис Власов. Он расскажет об истории создания экспозиции последнего музея Ленина в СССР, особенностях архитектуры здания и участии оборонных предприятий в оформлении экспозиции.

В музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» пройдет экскурсия, посвященная кремлевскому библиотекарю Шушанике Манучарьянц и личной библиотеке Ленина, насчитывающей более 10 тысяч изданий.

Экскурсия «Ленин в «Маленькой Швейцарии» познакомит гостей с жизнью Ленина в Горках и его окружением. Откроется выставка «Лед и пламень», посвященная Якову Свердлову. Перед открытием выставки 25 января в 12:00 в НКЦ «Музей В.И. Ленина» состоится бесплатная лекция Александра Дмитриева.

Мероприятия рассчитаны на аудиторию 6+ и 12+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея.

