Музей в Звенигороде проведет мастер-классы 22 и 29 марта

Творческие мастер-классы для детей и взрослых пройдут 22 и 29 марта в Звенигородском музее-заповеднике в Подмосковье. Участникам предложат занятия по древней живописи, творчеству Николая Рериха и керамике, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Звенигородский государственный музей-заповедник организует в выходные дни серию творческих мастер-классов для школьников и их родителей. Занятия пройдут в Звенигородском манеже, где также представлена масштабная выставка «Рерих. В поисках «Небесного Звенигорода». Формат семейного посещения стал традиционным: пока дети участвуют в мастер-классах, взрослые могут познакомиться с экспозицией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.