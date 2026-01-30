Фото - © Музей-резиденция "Арткоммуналка. Ерофеев и Другие", г.о. Коломна

Музей «Арткоммуналка» в Коломне выпустил каталог резиденций 2025 года

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в Коломне представил новый каталог, посвященный итогам творческого сезона 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Каталог музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» обобщает художественные и литературные проекты, реализованные в 2025 году. В издании отражены работы художников, писателей, исследователей и композиторов, которые участвовали в резиденции.

Директор музея Екатерина Ойнас отметила, что главной темой года стало понятие «Другие Коломны», объединяющее творцов с разным опытом и взглядами. В числе проектов — коллективный спектакль «Связи» Ксении Балдиной, исследования мифологии города Лины Кордюченко, художественные работы Лидии Жудро, звуковая карта Коломны, созданная Елизаветой Ноговицыной, и авторский проект Руслана Комадея. Итальянская художница Изабелла далла Раджионе изучала исторические сорта фруктов в подмосковных усадьбах, а Егор Ларичев посвятил свой проект анализу коллекции современного искусства резиденции.

Особое внимание в сезоне уделялось творческим встречам и диалогам между резидентами и приглашенными авторами в рамках медиаторской программы. Каталог продолжает традицию музея фиксировать результаты работы резидентов и формировать культурный архив Коломны.

Ознакомиться с каталогами и другими изданиями музея можно на официальном сайте «Арткоммуналки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.