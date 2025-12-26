сегодня в 13:18

Музеи Подмосковья проведут новогодние программы для посетителей в праздничные дни

Государственные музеи Московской области подготовили театрализованные представления, концерты, мастер-классы и интерактивные программы для гостей в преддверии Нового года и в дни новогодних каникул, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музеях Подмосковья в декабре и январе пройдут праздничные мероприятия для посетителей всех возрастов. В музее-заповеднике А.С. Пушкина в Одинцовском округе состоятся кукольные спектакли, новогодние елки, литературные вечера и концерты, а также обзорные экскурсии по усадьбам Вяземы и Захарово.

Серпуховский историко-художественный музей приглашает на иммерсивный новогодний вечер, арт-терапию, мастер-классы и музыкальные концерты. Для детей подготовлены интерактивные экскурсии и творческие занятия.

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину гостей ждут интерактивные экскурсии, мастер-классы, концерты струнного квартета, ансамбля скрипачей Большого театра и музыкальные спектакли.

Звенигородский музей-заповедник организует спектакли по мотивам сказок, концерты джазовой и барочной музыки, мастер-классы по созданию новогодних украшений и тематические экскурсии.

В музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдут интерактивные программы, музейные занятия и концерты камерной музыки. Музей-заповедник «Усадьба Мураново» в Пушкинском округе приглашает на рождественские программы и мастер-классы по созданию елочных игрушек.

В музейном комплексе Зои Космодемьянской в Рузском округе состоятся лекции, мастер-классы и показ новогодних фильмов. В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Чеховском округе подготовлены новогодние представления, музыкальные программы и праздничные гуляния.

Коломенско-Зарайский музей-заповедник приглашает на выставку и традиционную елку, украшенную народными игрушками. В усадьбах Боблово и Шахматово пройдут интерактивные программы и новогодние квесты.

Подробная информация о мероприятиях размещена на сайтах и в социальных сетях музеев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.