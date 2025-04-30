Музеи Подмосковья подготовили программу мероприятий на праздники

С 1 по 4 мая государственные музеи Московской области подготовили обширную программу мероприятий для жителей и гостей региона. Посетителей ждут тематические программы, экскурсии, интерактивные занятия, спектакли для детей и взрослых, концерты, мастер-классы и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» ждет гостей на спектакли Мелиховского театра «Заповедник», «Дядюшкин сон» и «Психопаты», программы «Нескучный Чехов», «Сиреневое кружево весны» и «Совушки». Для детей подготовлен спектакль «Сказка о потерянном времени». Все выходные дни по музею-заповеднику будут проходить экскурсии «Чеховское Мелихово» и «Путешествие в Мелихово».

Обзорные и тематические экскурсии все выходные дни будут проводиться и по музею-заповеднику П. И. Чайковского в Клину. В концертно-выставочном зале Благотворительный фонд Валерия Гергиева представит концерт хора Уханьской государственной консерватории.

Музей-заповедник А. С. Пушкина предлагает гостям экскурсии «Дворянская усадьба Вяземы — историко-литературное путешествие» и «Усадьба Захарово — колыбель поэта». В рамках выставки, проходящей в усадьбе Вяземы, состоится творческая встреча с автором тряпичных кукол Валентиной Телегиной, а маленьких посетителей ждет познавательное занятие «Владимир Иванович Даль — собиратель и хранитель народной мудрости».

Серпуховский историко-художественный музей проведет экскурсии по действующим выставкам «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира», «Вечный капитал Анны Мараевой», «Православные древности Серпуховского края», постоянной экспозиции «Русское искусство XVII–XIX» и недавно открытой выставке «Военная медицина», приуроченной ко Дню Победы. Для малышей подготовлены интерактивные занятия «Лубок», «Я так могу», «Барыня-сударыня» и «Птичка счастья». Также маленьких гостей ждет экскурсия «Малыши, скорей в музей!».

В Звенигородском музее-заповеднике состоятся экскурсии по выставкам «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» и «ТОП 100+5». Для интересующихся искусством пройдет лекция «Соцреализм. Дейнека и Самохвалов — эстетика нового времени». В Царицыных палатах гостей ждут экскурсии «Традиции и быт XVII в.» и «Древний Звенигород», а в пространстве Звенигородского манежа — мастер-класс «Холодный батик» и интерактивная программа «Брошь из Георгиевской ленты».

Музей «Новый Иерусалим» подготовил для посетителей арт-медитацию «Преемственность и традиции» по выставке работ Зорикто Доржиева «Повелитель снов». Музейные занятия «Мир героев Эдуарда Успенского» и «Зоопарк в капле из пруда» будут интересны юным гостям. В музее пройдут творческие занятия по лепке из холодного фарфора и японской полимерной глины, мастер-класс «Рисуем вместе. Айвазовский на службе Отечества» и занятие по созданию коллажа «Птица Феникс» от изостудии «Этюд».

Обзорные экскурсии по музею, территории Зарайского кремля, музею-усадьбе Ф. М. Достоевского «Даровое» и Дому-музею А. С. Голубкиной подготовил для посетителей музей-заповедник «Зарайский кремль». Посетителей ждут выставки «Что такое подвиг?» и «Зарайский гарнизон эпохи Смуты».

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока состоится мастер-класс «Сирень из бисера».

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» 3 мая проведет фестиваль усадебной культуры «Талица». Посетителей познакомят с темами, раскрывающими усадебный мир. Культурно-познавательные активности помогут окунуться в атмосферу русской усадьбы и ближе изучить ее жизнь.

Подробная информация о мероприятиях размещена на сайтах и в соцсетях государственных музеев Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ем