Можайцы отметили День семьи в парке Ривьера

Мероприятие стало настоящим событием для всех семей, собравшимся вместе насладиться приятной атмосферой, развлечениями и общением друг с другом. Для гостей были подготовлены яркие тематические фотозоны, созданные специально для праздника. Они позволяли создать прекрасные семейные фотографии, запечатлевающие моменты счастья и радости. А выставка фотографий продемонстрировала историю поколений и подчеркнула важность традиций, передаваемых от родителей детям.

Официальную часть открыла Александра Федорова с песней «Ромашка». С праздником гостей парка поздравили заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная и депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова.

Трогательным был момент чествования супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет, а также многодетных семей.

Одним из главных событий стал фестиваль домашнего кулинарного искусства — конкурс семейного пирога «Бабушкины секреты». 10 семей-участниц соревновались в искусстве приготовления пирогов, делясь рецептами своих любимых блюд. Среди яств были русские пироги, торты и прочая вкусная сдоба. Межнациональное блюдо под названием «Торт семейных историй» подготовила семья Нигматулаевых, а семья Максимян удивила гостей армянской гатой.

Коллективное блюдо приготовили и мамы из Можайской общественной организации поддержки инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, имени Георгия Победоносца. Гостям предлагалось попробовать разнообразные угощения и оценить мастерство хозяек.

Для тех, кто любит проводить свободное время за чашечкой ароматного напитка, была организована уютная чайная и кофейная зона. Здесь каждый мог оценить вкус напитка, наслаждаясь приятным общением и дружеской обстановкой.

Те, кто предпочитает спокойный отдых с книгой, могли провести время в специально оборудованном читальном зале на свежем воздухе. Уютные лежаки предоставляли возможность расслабиться и погрузиться в мир литературы среди природы парка.

Детей и взрослых ждали увлекательные мастер-классы, которые помогли раскрыть творческий потенциал участников и создали атмосферу тепла и творчества. Много желающих было освоить технику плетения венка.

Завершился праздник насыщенной концертной программой, в которой приняли участие коллективы и солисты Можайского культурно-досугового центра. Живое выступление артистов наполнило парк радостью, подарило массу положительных эмоций и зарядило энергией на весь оставшийся день.

Праздник в излюбленном месте отдыха можайцев прошел ярко, тепло и душевно, оставив у каждого участника приятные воспоминания и укрепляя ценности семейной жизни, любви и взаимопонимания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.