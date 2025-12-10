Можайский округ проведет серию праздничных мероприятий в парке с 11 по 14 декабря

Жителей и гостей Можайского округа приглашают на праздничные мастер-классы, игры и интерактивные программы в парке с 11 по 14 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этой неделе в парке Можайского округа пройдет насыщенная программа для детей и взрослых.

11 декабря в 19:00 в творческой мастерской стартует «Школа мастерства» — часовой мастер-класс, где участники под руководством наставника создадут уникальные изделия из различных материалов.

12 декабря, в пятницу, состоится Детский новогодний день. С 10:20 до 12:35 в творческой мастерской и на площадках парка пройдут «Снежные эстафеты со Снегурочкой», «Зимние забавы» с Дедом Морозом и творческие мастер-классы. Программа повторится дважды, чтобы все желающие смогли принять участие.

13 декабря с 14:00 до 17:00 в верхней части парка пройдет областное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество» с интерактивами, выступлениями творческих коллективов и праздничным оформлением.

14 декабря, в воскресенье, с 12:00 до 14:00 откроется «Волшебная резиденция Деда Мороза». Гостей ждут фотозоны, общение с Дедом Морозом, командные «Зимние эстафеты», анимационная программа «Ледяные забавы», викторина «Зимние тайны» и мастер-класс по созданию свечи-елочки.

Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.