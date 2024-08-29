«Моссезоны»: музыканты «Московской A Cappella» спели для участников СВО

Участники конкурса «Московская A Capella», который проходит в рамках фестиваля «Территория Будущего. Москва 2030», уделяют особое внимание поддержке бойцам, сражающимся в зоне спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

В столице продолжает проходить крупный форум-фестиваль, который посвящен жизни мегаполиса. Жители столицы могут увидеть, как город поменялся за многие годы. Гостям также показывают, как будет выглядеть мегаполис в будущем.

Во время мероприятия уделяется особое внимание поддержке тех российских солдат, которые защищают Родину. Музыканты конкурса «Московская A Cappella» посетили столичную больницу, в которой лечатся участники спецоперации.

Перед российскими солдатами спел один из ярчайших коллективов мероприятия — группа Rain Drops. Музыканты с помощью битбоксинга создают уникальные аранжировки и вдыхают вторую жизнь в хиты в самых разных жанрах — от джаза до рок-н-ролла и R&B. В столь необычной манере группа выступила и перед участниками СВО в госпитале.

Музыканты спели солдатам ВС РФ несколько популярных патриотических песен. Затем они пообщались с защитниками России и подарили им заряд энергии, который так необходим для выздоровления.

Помимо этого, музыканты «Московской A Cappella» поздравили сотрудников больницы, где лечатся солдаты из зоны СВО, с Днем военного медика. Его отмечали 28 августа.

Директор группы Rain Drops Алексей Потапов отметил, что музыка всегда помогала солдатам в бою. Она дает бойцам возможность восстановить энергию и силы. Музыкальный коллектив доволен тем, что внес свой вклад в общее дело.

Подробности о фестивале «Московская A Cappella» и расписание выступлений можно посмотреть на сайте «Моссезонов».

Ранее сообщалось, что музыкальный, а капельный конкурс закончится 31 августа. На финальном концерте в «Зарядье» участники споют патриотические песни в поддержку солдат, сражающихся в зоне спецоперации.