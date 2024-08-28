Фестиваль-конкурс «Московская A Cappella» завершится 31 августа

31 августа завершится крупнейший в мире фестиваль-конкурс «Московская A Cappella». На финальном концерте в амфитеатре «Зарядье» исполнят патриотические песни в поддержку бойцов СВО и наградят победителей, сообщает пресс-служба проекта.

Выступления музыкантов со всего мира проходили с 23 августа в рамках проекта «Лето в Москве» и фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Финальный концерт посвятят Родине, героям СВО и патриотизму. Мероприятие состоится 31 августа в 13:00 в «Зарядье». Лучшие акапельные голоса споют для тех, кто поддерживает Россию.

На концерте объявят имена победителей конкурса в номинациях от 1 до 3 человек, от 2 до 4 человек, от 5 до 8 человек и от 9 до 35 человек. Объявят также обладателей Гран-при и приза зрительских симпатий.

«Московская A Cappella» объединила десятки музыкантов со всей планеты. Для слушателей открыто около 40 сцен на площадках столицы, где выступали 150 музыкальных коллективов из 54 городов 13 стран мира. Они соревновались в акапельном пении в стилях джаз, рок, соул, поп, этнофолк, блюз и так далее. Звучал также современный битбокс. Участников оценивало профессиональное жюри — артисты Валерия, Егор Крид и Юлия Волкова. Главой жюри стал продюсер Юрий Аксюта.

Самые крупные площадки развернуты на центральных площадях столицы и в Камергерском переулке. Например, на балконе гостиницы «Савой» выступали коллективы «Мама и сын» из Ростова, Анатолий Перминов из Екатеринбурга, Sonya Singleton, Duet Swag, Georgi Acapella, Алексей Власов из столицы. На сцену «Москва-сити» вышли артисты из Петербурга, Омска, Саратова, Иркутска, кубинские и японские коллективы. На окружных сценах пели представители Намибии, Кубы, Китая, Японии, Филиппин и так далее.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит более чем на 30 площадках по всему городу. С 1 августа по 8 сентября 2024 года жители Москвы и туристы узнают все о развитии города. Подробнее можно посмотреть на сайте фестиваля.