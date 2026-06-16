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Мособлфилармония и ЦМШ заключили соглашение о сотрудничестве

Московская областная филармония и Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства 15 июня подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Партнерство направлено на поддержку молодых музыкантов и развитие академического искусства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Документ предусматривает реализацию совместных творческих и образовательных проектов. Студенты и школьники ЦМШ получат возможность регулярно проходить практику в профессиональном оркестре, а коллектив филармонии — привлекать молодых исполнителей к концертной деятельности.

Соглашение подписали народный артист России Денис Мацуев, ректор ЦМШ — Академии исполнительского искусства Валерий Пясецкий, и.о. директора Московской областной филармонии Сергей Бобков и художественный руководитель симфонического оркестра МОФ Дмитрий Юровский.

«За все годы существования школы и филармонии впервые подписывается соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Для студентов это возможность получать практику в профессиональном оркестре», — отметил Дмитрий Юровский.

Первым крупным совместным проектом станет фестиваль «A tutta forza: духовое искусство», который пройдет с 11 по 17 октября в ЦМШ. Участники выступят в сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии, а завершится форум гала-концертом под управлением Дмитрия Юровского.

Денис Мацуев подчеркнул, что соглашение открывает для студентов и будущих дирижеров путь в профессиональную оркестровую среду и станет новой вехой в развитии школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.