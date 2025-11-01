Московский суд рассмотрит апелляции по спору о наследстве Александра Градского
Апелляционные жалобы наследников российского исполнителя и композитора Александра Градского поступили в Московский городской суд, сообщает пресс-служба суда.
Речь идет об апелляции сторон на решение Тверского районного суда по спору о наследственном имуществе Градского. Заседание назначено на 10 ноября.
Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в больнице. Ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт.
Он написал свыше 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Визитной карточкой стала композиция «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова. Композитор — основатель театра «Градский холл», он также был его худруком.
Градский был три раза женат. Также у него есть дети. После смерти композитора между родственниками начались споры за его наследство.
