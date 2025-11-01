Московский суд рассмотрит апелляции по спору о наследстве Александра Градского

Речь идет об апелляции сторон на решение Тверского районного суда по спору о наследственном имуществе Градского. Заседание назначено на 10 ноября.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в больнице. Ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт.

Он написал свыше 200 песен и музыку к нескольким десяткам кинофильмов. Визитной карточкой стала композиция «Как молоды мы были» на музыку Александры Пахмутовой и слова Николая Добронравова. Композитор — основатель театра «Градский холл», он также был его худруком.

Градский был три раза женат. Также у него есть дети. После смерти композитора между родственниками начались споры за его наследство.

