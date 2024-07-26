Московские артисты посетят с гастролями 12 дружественных стран этим летом

Текущим летом московские вокальные и танцевальные коллективы посетят с гастролями 12 стран мира. Мегаполис продолжает укреплять деловые и культурные связи в дружественных государствах, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«В межсезонье московские артисты выступят в Китае, Малайзии, Коста-Рике, Венесуэле, Бразилии и других странах. Их гастроли познакомят зарубежную публику с творческим наследием РФ и насыщенной культурной жизнью Москвы», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Недавно Московский государственный академический театр танца «Гжель» в рамках перекрестных Годов культуры России и Китая дал гала-концерты в Пекине и Харбине, а «Хор Турецкого» представил международную программу «Песни Победы» в Белоруссии, Узбекистане, Сербии и на Кубе.

Были организованы выступления Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана и показ балета «Лебединое озеро». В прошлом году столичные артисты посетили с гастролями Казахстан, Индонезию, Таиланд, Мексику, Перу, Вьетнам и Уругвай.

В августе десятки зарубежных музыкантов приедут в столицу России в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». На сцене в парке «Зарядье» иностранные артисты представят концерты «Орган сквозь время» и «Музыка сквозь века. Барокко», фестиваль юношеских оркестров мира с участием команд из государств БРИКС и СНГ и др.