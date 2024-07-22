Московская международная неделя кино пройдет с 23 по 28 августа

С 23 по 28 августа в столице состоится Московская международная неделя кино. На ней зрителям покажут отечественные и иностранные картины, сообщает пресс-служба городского департамента культуры.

Всех желающих также ждут экскурсии, мастер-классы, концерты и шоу. На мероприятии запланирована деловая программа, в которой будут участвовать представители индустрии свыше 40 стран мира, в том числе КНР, Турции, Ирана, Египта и Таиланда.

«Это будет одно из самых масштабных культурных событий года. К нему присоединится 100 площадок — почти 30 городских и частных кинотеатров, парки, музеи, арт-пространства и гостиницы», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, каждый день в мегаполисе можно будет посетить около 200 мероприятий международной недели кино.

Планируется более 300 сеансов для аудитории разных возрастов. Ожидаются показы работ китайских режиссеров, среди которых «Я помню», «Шаг к мечте» и «Король неба», индийской мелодрамы «Заметки о жизни» и драмы из Ирана «Коммивояжер». Фильмы еще будут показывать в нестандартных местах, например, в открытых бассейнах и на крышах гостиниц.

Кроме того, в городе проведут концерты, мастер-классы, лекции, просмотры немого кино с живым музыкальным сопровождением. Еще можно будет поиграть по мотивам фильмов.

На площадках, расположенных на ВДНХ, в Парке Горького и Новопушкинском сквере, на Трубной и Триумфальной площадях, будут работать мобильные съемочные павильоны. Там можно будет узнать, как проходят съемки.