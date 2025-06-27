Московская художница продает биопотреты из плесени за сотни тысяч рублей

Московская художница создает биопортреты из плесени. Россиянки покупают раскрашенную плесень за сотни тысяч рублей, сообщает SHOT .

Девушки специальной палочкой собирают микробиомы с подмышек, пупка и носа, а затем выращивают из населяющих кожу бактерий «плесень на память».

Биохудожница помещает микробиомы в чашку Петри, после чего добавляет в нее краску, разные микропредметы или даже любимую косметику. В результате получается разноцветная плесень. Затем заливают в эпоксидную смолу, чтобы держалось подольше.

К реальным биологическим и химическим процедурам отнести сложно, но клиентки довольны. Стоимость биопортретов стартует от 314 тыс. рублей.