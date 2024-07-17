Молодые люди смогут бесплатно посетить международную книжную ярмарку в Москве

сегодня в 18:52

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 4 по 8 сентября в столице состоится 37-я Московская международная книжная ярмарка. Студенты, школьники и их сопровождающие смогут попасть на ярмарку бесплатно, сообщает «Вечерняя Москва».

В 2024 году мероприятие пройдет в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной. Градоначальник отметил, что в прошлом году книжную ярмарку посетили около 1,5 млн человек.

«Ежегодно в ней участвуют сотни издательств и книготорговых компаний из разных регионов России и других стран», — рассказал Собянин.

На ярмарке москвичам и гостям столицы презентуют книги, проведут конгрессы для литературных переводчиков и открытые встречи с авторами.

Тем временем свыше 160 тыс. человек уже посетили фестиваль «Усадьбы Москвы». Мероприятие проходит на 40 городских площадках с 15 июня по 15 сентября.