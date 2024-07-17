Более 160 тысяч человек побывали на фестивале «Усадьбы Москвы»

Свыше 160 тыс. человек побывали на фестивале «Усадьбы Москвы», который проходит на 40 городских площадках с 15 июня по 15 сентября. Все желающие могут посетить мастер-классы, концерты и пикники, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.

«За месяц в рамках программы состоялось уже около тысячи мероприятий. Их посетили больше 160 тысяч человек. Например, музыкальные выступления собрали 14 тысяч слушателей», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Более 64 тыс. москвичей и туристов приняли участие в старинных играх, в тематических лекциях — 6,4 тыс. Для юных гостей были подготовлены игры и мастер-классы, где дети учатся варить варенье, сажать цветы и собирать гербарий.

Всего в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» пройдет свыше 2,5 тыс. мероприятий в парке «Останкино», в саду имени Баумана, в усадьбах Воронцово и Кузьминки, а также музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно».

20 июля, 3 и 10 августа в саду им. Баумана состоится экскурсия «Литературные улицы Басмании». Все желающие смогут узнать, где жили и работали Александр Пушкин, Федор Достоевский и другие писатели.

Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма Фото - © Пресс-служба Мостуризма

Диджей-сет «Сквозь время» представят 21 июля в Екатерининском парке. Здесь произведения русских композиторов приобретут цифровое звучание. 21 июля в усадьбе А.К. Разумовского гостям фестиваля расскажут о бальной моде XVIII века.

По выходным с 16:00 в усадьбе Измайлово профессиональные коллективы погружают в атмосферу домашних театров конца XIX ― начала XX века. Жители и гости столицы имеют возможность принять участие в иммерсивных постановках и почувствовать себя настоящими актерами.

С понедельника по четверг в 17:00 в рамках проекта «Городская дача» в музее-заповеднике «Царицыно» историки, архитекторы, писатели и научные деятели читают лекции по искусству, зодчеству, истории моды и другим темам.

Более подробная информация и регистрация на мероприятия доступны в туристическом сервисе Russpass.