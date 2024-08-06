Молодые артисты-блогеры выступят в «Лужниках» на форуме-фестивале «Москва 2030»

Концерт молодых артистов-блогеров состоится в День строителя, 11 августа, в спорткомплексе «Лужники» на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Концерт начнется в 17:00 на большой сцене на парковке Южного спортивного ядра. Мероприятие пройдет при поддержке столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Для гостей фестиваля прозвучат самые известные песни молодых исполнителей, уже полюбившиеся подписчикам и поклонникам. На сцену выйдут Кристина Карамелька, Кира Тимралеева, Мусим Ашуров, Никита Шульгин, Тема Туленов, Соня Сафарова, ⁠⁠Марьяна Ми, Марьяна Локель, Вау Вероника и Saasha.

Помимо этого, юные гости фестиваля могут посетить тематическую площадку «Сам себе строитель» в «Лужниках». Здесь юные москвичи и гости города смогут примерить профессию строителя или архитектора, а также своими руками возвести различные объекты и придумать сценарий их использования.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках. Все желающие смогут посетить образовательные, культурные и спортивные мероприятия, которые посвящены развитию мегаполиса.