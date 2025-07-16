Молодежный совет Подмосковья укрепляет сотрудничество с Владимирской областью

14 и 15 июля председатель молодежного совета при Министерстве культуры и туризма Московской области Максим Кононюк посетил учреждения культуры Владимирской области и принял участие в заседании регионального ведомственного молодежного совета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе визита состоялось посещение центра пропаганды изобразительного искусства, Киноцентра Владимирской области, где специально для гостя провел экскурсию директор учреждения и председатель Молодежного совета при Минкультуре Владимирской области Дмитрий Родин. Он рассказал о прокатной деятельности, фестивальном движении, работе детской киномастерской «Начало» и перспективах развития киноиндустрии в регионе.

Экскурсию по Владимирской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького провела директор Татьяна Брагина, которая познакомила гостя с фондами, залами и ключевыми направлениями деятельности учреждения. Завершился первый день визита знакомством с работой Владимирского института развития сферы культуры и искусства. Директор Светлана Смирнова рассказала о реализуемых проектах, образовательной деятельности и стратегических векторах развития института.

15 июля Максим Кононюк принял участие в заседании молодежного совета при Министерстве культуры Владимирской области, которое состоялось во Владимирской областной филармонии. Под председательством Дмитрия Родина участники обсудили актуальные вопросы деятельности Молодежных советов: грантовую деятельность, систему рейтингования Молодежных советов, ежегодный доклад при Минкультуры России и государственные приоритеты в сфере культуры. Практическая часть заседания была посвящена генерации идей для будущих проектов. Особое значение имело участие в работе Совета представителей Молодежных советов из других регионов: представителя Московской области Максима Кононюка (в очном формате) и заместителя председателя Молодежного совета из Брянской области Дарьи Толкачевой (онлайн).

Встреча стала важной площадкой для обмена опытом, укрепления межрегиональных связей и запуска совместных культурных инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.