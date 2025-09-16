Молодая жена Петросяна показала фото с юмористом и детьми в честь его юбилея

Народный артист РСФСР Евгений Петросян 16 сентября отмечает юбилей — ему исполнилось 80 лет. Эту круглую дату юморист отметил с 36-летней супругой Татьяной Брухуновой, сыном Ваганом и дочкой Матильдой, рассказала в Telegram-канале телеведущая « Алена, Блин » (Жигалова).

Жена Петросяна сказала, что она счастливый человек. Уже второе десятилетие состоит в отношениях с «лучшим в мире» мужчиной.

Брухунова назвала артиста внимательным и чутким. Он также трогательный и отзывчивый.

«Человек подаривший мне главное — возможность стать матерью», — добавила Брухунова.

На фотографиях Петросян запечатлен с удочкой и рыбой. На другом снимке он с ребенком. Также семья сделала кадры в доме и на улице. Брухунова показала уютную гостиную, в которой артист проводит время с детьми.