В Долгопрудном отметили День России

Сегодня, 12 июня, Долгопрудный вместе со всей страной отмечает День России. В честь этого события в городе проходят разнообразные мероприятия, передает пресс-служба администрации городского округа.

Главной площадкой праздника стал Центральный парк. Несмотря на прогнозы синоптиков, обещавших дожди и грозы, в парке собрались сотни горожан, чтобы вместе отметить наш общий праздник. Кстати, погода порадовала горожан!

Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин поздравил жителей и гостей нашего округа с Днем России:

«Уважаемые жители городского округа Долгопрудный! Я поздравляю вас с Днем России! Века, люди, события лишь подтверждают очевидное — мы сильны своим единством! Мы сильны своей верой в страну! Мы сильны своей любовью к России! Россия — была, есть и будет великой страной! Благодарен всем за труд и мужество во славу Подмосковья, городского округа Долгопрудный! Во славу страны! Во славу великой России! Каждому дому, каждой семье я желаю добра, радости и процветания!»

Со сцены звучали стихи и песни о России. И дети, и взрослые с огромной гордостью и теплотой признавались в любви к своей Великой стране.

«Я, ты, он, она, вместе — целая страна!» — с актерами театра «Город» эту песню пели долгопрудненцы и гости города.

В Центральном парке подготовлена увлекательная программа для всей семьи: концерт, флешмоб, много других интересных мероприятий. Всем желающим вручали ленточки Триколор.

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