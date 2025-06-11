Модель и легенда Playboy Елена Перминова лишилась доли в семейном бизнесе

38-летняя бывшая модель и легенда Playboy Елена Перминова лишилась 4% в семейном фитнес-бизнесе ООО «Парсек». Это произошло после расставания с бизнесменом Александром Лебедевым, сообщает Mash .

Пара рассталась зимой прошлого года после 19 лет совместной жизни. За время брака у них родилось четверо детей. Миллиардер и модель сообщили, что расстались без скандалов и не будут делить имущество, однако спустя время произошли изменения в ведении семейного бизнеса.

В сервисе онлайн-тренировок у Перминовой было 4%, Лебедев являлся соучредителем компании и владеет 10%. Только за прошлый год бизнес принес бывшим супругам 1,1 млрд рублей. Теперь же модель лишилась своей доли.

Оказалось, что она продала ее предпринимателю Евгению Ларионову. Сама Елена Перминова не стала комментировать ситуацию. Она активно строит личную жизнь с коллегой — 29-летним манекенщиком-украинцем Тарасом Романовым. Она появляется с молодым любовником на красных дорожках и не скрывается от прессы.

Ранее Перминова отметила, что в отношениях с Лебедевым было много «доброго и хорошего». Она рассказала, что не держит зла на бывшего возлюбленного, а благодарна ему за все, особенно за четверых общих детей. По ее словам, дальше они с миллиардером пойдут «каждый своим путем».