«Многие ушли с сеанса»: москвичи раскритиковали фильм «Простоквашино»

сегодня в 13:55

За первую неделю новогодняя премьера фильма «Простоквашино» собрала 1,5 млрд рублей. Ремейк советской классики посмотрели более 3 млн человек, однако картина понравилась далеко не всем, сообщает MSK1.RU .

Часть столичных зрителей осталась разочарована новогодним фильмом. Многие отмечали, что не смогли досмотреть его до конца.

«Смотрела „Простоквашино“. Не рекомендую тратить деньги. Многие покидали сеанс… Не понимаю, зачем такое снимать, для чего тратить на это деньги? Фильм не стоит потраченного времени», — поделилась мнением Инесса.

Главными претензиями стали затянутость и скучный сюжет. Актерскую игру мамы и мальчика зрители назвали «позорищем».

При этом часть москвичей похвалили ремейк советской классики режиссера Сарика Адреасяна. По словам Елены, ей с детьми понравился добрый и веселый фильм.

«„Чебурашку 2“ еще не смотрел, „Буратино“ — хороший фильм, „Простоквашино“ — просто огонь», — высказался Роман.

Кроме того, столичные зрители пожаловались, что в праздничный сезон цена на билеты сильно выросла. Стоимость билетов в кинотеатрах составляла 650-1000 рублей, поэтому часть горожан предпочла дождаться выхода «Простоквашино» на онлайн-платформах.

