«Мне приказали, я явился»: актеру Юрию Назарову предстоит операция

Российский актер Юрий Назаров, известный массовому зрителю по ролям в картинах «Маленькая Вера» и «Андрей Рублев», поделился новостью о предстоящем хирургическом вмешательстве. При этом он подчеркнул, что не имеет серьезных жалоб на самочувствие, пишет Газета.ru .

«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Но вот ложусь в больницу. Операцию там какую-то (будут проводить — ред.), разберутся. Полагаю, что ничего серьезного. Бог его знает. Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо, значит, надо. Все нормально», — рассказал Назаров.

88-летний артист поведал, что в начале текущего года посетил врачей, которые рекомендовали ему оперативное лечение. Назаров добавил, что не испытывает беспокойства и надеется на отсутствие каких-либо серьезных болезней.

Ранее Юрий Назаров объяснял свой секрет долголетия патриотизмом. Он акцентировал внимание на том, что живет не для личной выгоды, а для России — переживает за нее и трудится во благо страны.

