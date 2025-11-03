«Мне нравятся»: Akmal' принял в Донецке презент в цветах триколора РФ

Российский певец Акмаль Ходжаниязов, более известный как Akmal', снова оказался в центре внимания после того, как на концерте в Донецке принял от поклонницы пакет с российским триколором, сообщает RT .

«Давайте, моя хорошая! Спасибо вам огромное! Вот такие пакеты мне нравятся! Какая красота, спасибо огромное», — сказал Akmal' и продемонстрировал залу презент.

Соответствующее видео опубликовал SHOT. На кадрах видно, что девушка, вручившая подарок, прямо на сцене достала из пакета флаг Донецкой Народной Республики и развернула его.

Ранее сообщалось, что в Казахстане во время концерта певец отказался принимать от поклонницы подарок в пакете желто-синего цвета. После этого часть жителей страны обвинили музыканта в разжигании национальной вражды, а вторая часть стала заступаться на исполнителя. В итоге гастрольный тур Akmal' в Казахстане отменили.

